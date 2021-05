Actiedreiging bij industriële wasserijen

De huidige cao Textielverzorging die geldt voor ruim 8000 mensen verliep in juli vorig jaar. Volgens FNV proberen FTN en Netex de zaak zo lang mogelijk te rekken. Zo duurde het volgens de bond een hele tijd voor er een loonbod was. Naast een hoger loon wil FNV ook een regeling met betrekking tot zwaar werk zwart op wit hebben. Verder moet het voor oudere werknemers mogelijk worden om eerder te stoppen met werken.

Netex hekelt de houding van FNV. De brancheorganisatie wijst erop dat door de coronacrisis veel bedrijven het zwaar hebben. Met name in de horeca en bij winkels is er sprake van grote omzetverliezen. In doorsnee gaat het om 35 procent aan omzet dat in crisistijd verloren is gegaan. Netex erkent dat sommige bedrijven het wel relatief goed doen.

Niet reeël

Een voorstel van FNV om bedrijven die slecht presteren buiten de afspraken te houden, is volgens de werkgevers niet reëel. Dit omdat de situatie over een paar maanden alweer totaal anders kan zijn. Om dan nu ‘op stel en sprong’ compromissen te moeten sluiten zien de werkgevers niet zitten. Ze stellen daarom voor dit jaar een gematigde loonstap van 1,5 procent voor, om toch aan werknemers tegemoet te komen.

Het dreigen met acties is volgens Netex niet de manier om het geschil de wereld uit te helpen. Volgens de organisatie moet dit aan tafel worden uitgepraat.