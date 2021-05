Ontslagen bij Surinaamse luchtvaartmaatschappij SLM onafwendbaar

Bij de Surinaamse luchtvaartmaatschappij SLM wordt een ‘behoorlijk deel’ van de bijna driehonderd banen geschrapt. Volgens de Nederlandse directeur van SLM, Paul de Haan, is het voorbestaan van de maatschappij in gevaar als er niet wordt ingegrepen, zo heeft hij het personeel laten weten.

SLM heeft in de afgelopen jaren een schuld van rond de 83 miljoen euro opgebouwd. De directie van het staatsbedrijf en de regering besloten begin maart door te willen met het bedrijf. Volgens lokale media heeft De Haan in een gesprek met vicepresident Ronnie Brunswijk duidelijk gemaakt dat SLM een jaar lang ruim 1,6 miljoen euro per maand nodig heeft om weer levensvatbaar te worden.

De Haan, die eerder dit jaar bij SLM begon, sprak direct na zijn aantreden niet over het ontslaan van medewerkers. Hij is nu tot de conclusie gekomen dat het bedrijf drastisch moet afslanken. Medewerkers die vrijwillig ontslag willen nemen krijgen tot half mei de tijd dat kenbaar te maken. Afhankelijk van het aantal dienstjaren zullen salaris en ziektekosten een tijdje worden doorbetaald.

Collectieve ontslagvergunning

Ook hun recht om, als er plaatsen beschikbaar zijn, gratis met SLM te vliegen blijft voor de meesten van hen bestaan. Als de animo voor het vrijwillig vertrek te klein is zal de rest via een collectieve ontslagvergunning afvloeien.

Het is op dit moment niet bekend met hoeveel mensen SLM door wil gaan. Het besluit van de regering om met SLM door te gaan is niet lichtvaardig genomen, maar bijvoorbeeld de ontwikkelingen in de opkomende oliesector in Suriname hebben bijgedragen aan het besluit om SLM te ondersteunen.