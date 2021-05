Veilinghuis accepteert cryptomunten voor veiling werk Banksy

Veilinghuis Sotheby’s accepteert de cryptomunten bitcoin en ethereum als betaling bij de veiling van Banksy’s beroemde kunstwerk Love is in the Air. Het is een primeur voor een veiling van fysieke kunst, waarmee de groeiende acceptatie van cryptovaluta in de maatschappij meer gestalte krijgt.

De opbrengst van het werk wordt geschat op 3 tot 5 miljoen dollar, aldus Sotheby’s. De koper heeft de mogelijkheid om met cryptovaluta te betalen. De veiling is op 12 mei. Het veilinghuis heeft voor de verkoop een overeenkomst gesloten met cryptohandelsplatform Coinbase.

Bitcoin bereikte vorige maand een recordwaarde van bijna 65.000 dollar (54.000 euro), terwijl ethereum deze week de grens van 3000 dollar doorbrak. De stijgingen zijn aangewakkerd door de groeiende acceptatie van grote Amerikaanse bedrijven en financiële instellingen.

Digitale kunst

De cryptomunten hadden al hun intrede gedaan in de wereld van digitale kunst. Een digitaal kunstwerk - Everydays: The First 5000 Days van de Amerikaanse kunstenaar Mike Winkelmann, beter bekend als Beeple - werd verkocht voor omgerekend bijna 70 miljoen dollar bij Christie’s in maart, in de allereerste verkoop door een groot veilinghuis van een kunstwerk dat niet bestaat in fysieke vorm en waarvoor met cryptovaluta is afgerekend.

Coinbase zei dat zijn partnerschap met Sotheby’s de weg zou kunnen vrijmaken voor verdere acceptatie van cryptovaluta bij de veilingen.