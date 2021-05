Ferrari breekt winstbeloftes wegens corona

Aanvankelijk mikte Ferrari erop om uiterlijk voor het einde van 2022 een aangepast bedrijfsresultaat van 1,8 miljard euro. Dat is de winst voor aftrek van belastingen, rentebetalingen en afschrijvingen. Maar die belofte kan Ferrari wegens de pandemie niet meer waarmaken dus schuift dit winstdoel een jaar op, verklaarde voorzitter en interim-topman John Elkann in een toelichting op de resultaten in het eerste kwartaal.

Ferrari leverde in die verslagperiode 2771 bolides af, wat iets meer is dan een jaar eerder. De kwartaalomzet steeg daarbij met 8 procent tot 1 miljard euro. Het aangepaste bedrijfsresultaat steeg met 19 procent tot 376 miljoen euro.

Het automerk is nog altijd op zoek naar een nieuwe topbestuurder, nadat Louis Camilleri in december onverwachts aftrad als hoogste baas van het bedrijf. Elkann, die ook aan het hoofd staat van grootaandeelhouder Exor, zei onlangs dat hij op zoek is naar een nieuwe topman of -vrouw die ook de technologische capaciteiten heeft om Ferrari verder te ontwikkelen. Onder Camilleri was Ferrari nog wars van de verschuiving naar elektrisch rijden. Zo liet hij analisten een maand voor zijn vertrek weten dat Ferrari waarschijnlijk nooit volledig elektrische auto’s zal maken.