Pfizer trekt de aandacht op Wall Street na vaccinprognose

Farmaceut Pfizer stond dinsdag in de belangstelling bij de opening van de aandelenbeurzen in New York. Beleggers verwerkten onder meer de nieuwe prognoses van het Amerikaanse concern. Pfizer denkt dit jaar wel 26 miljard dollar te verdienen aan de verkoop van het coronavaccin dat het bedrijf samen met biotechbedrijf BioNTech op de markt heeft gezet.