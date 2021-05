Bedrijven gaven meer uit aan radioreclame

Bedrijven hebben in het eerste kwartaal van dit jaar meer uitgegeven aan radioreclame dan in de eerste drie maanden van vorig jaar. Deels valt dat te verklaren omdat adverteerders vorig jaar toen de eerste lockdown inging zuiniger waren. Maar ook dit jaar was er een lockdown in het eerste kwartaal, geeft brancheorganisatie Radio Advies Bureau (RAB) aan.