Dirk en DekaMarkt moeten duidelijk verschillende supers worden

Het is bedoeling dat de aansturing van Dirk en DekaMarkt straks niet meer centraal, maar volledig vanuit de ketens zelf gaat plaatsvinden. Dan zullen ze dus ook een eigen koers gaan varen op het gebied van assortiment en prijsbepaling. Als gevolg van de wijzigingen zal topman Albert Voogd het bedrijf per 1 juli verlaten. Financieel directeur Bart Oprel wordt hierdoor de enige bestuurder bij DRG.

President-commissaris Cees van Rijn bedankt Voogd voor zijn inzet in de afgelopen twee jaar. Hij geeft aan dat er onder leiding van Voogd al grote zijn stappen zijn gezet in het scherper neerzetten van de beide ketens. Bij Dirk is de nadruk op ‘discount’ komen te liggen en DekaMarkt profileert zich volgens Van Rijn door wat hij noemt ‘fullservice’. Maar door de centrale aansturing zou het lastig zijn om de unieke kenmerken van de supers maximaal tot hun recht te laten komen.

Twee familiebedrijven

DRG ontstond in 2008 door een fusie van twee familiebedrijven. In de afgelopen jaren hebben de supers naar eigen zeggen veel baat gehad van de schaalvoordelen van de samenvoeging. Volgens DRG blijven die voordelen in de nieuwe opzet behouden.

In totaal telt DRG 205 filialen en ruim 20.000 medewerkers. De onderneming heeft ook twee eigen bakkerijen en er zijn aan het bedrijf gelieerde tuincentra en slijterijen.

Eerder dit jaar werd bekend dat het concern ook een van de overnemende partijen is van supermarktketen DEEN. Van de 80 DEEN-filialen komen er 39 in handen van Albert Heijn, 22 in handen van Vomar en gaan er 19 naar DekaMarkt. Alle ongeveer 8800 supermarktmedewerkers van DEEN behouden hun baan.