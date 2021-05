Franse politica Marine Le Pen vrijgesproken na delen IS-foto’s

De rechts-populistische Franse politica Marine Le Pen is door een Franse rechtbank vrijgesproken in een zaak die draait om de publicatie van foto’s van Islamitische Staat (IS). De politica plaatste die beelden in 2015 op Twitter nadat een Franse journalist haar partij had vergeleken met de terroristische beweging.

Het publiceren van gewelddadige foto’s kan in Frankrijk in bepaalde omstandigheden strafbaar zijn. De maximale straf is drie jaar cel en een boete van 75.000 euro. De aanklager had in het geval van Le Pen een boete van 5000 euro geëist. Zelf ontkende ze iets verkeerds te hebben gedaan.

Het kopstuk van Rassemblement National, voorheen Front National, zette in totaal drie foto’s op Twitter. Een daarvan toonde het onthoofde lichaam van de Amerikaanse journalist James Foley. ‘Dit is IS”, schreef Le Pen bij de foto’s. Haar actie leidde tot grote verontwaardiging, onder meer van de nabestaanden van Foley.

Politiek proces

Om strafrechtelijk onderzoek naar Le Pen mogelijk te maken, werd in 2017 haar immuniteit als parlementariër in deze kwestie opgeheven door zowel het Franse als het Europese parlement. Le Pen was toen Europarlementariër. Ze zag de rechtszaak tegen haar als een politiek proces en een aanval op de vrijheid van meningsuiting.

Le Pen doet volgend jaar voor de derde keer mee aan de presidentsverkiezingen in Frankrijk. Ze stelde zich in 2012 en 2017 ook al kandidaat, maar bemachtigde toen niet genoeg stemmen om het presidentschap te bekleden.