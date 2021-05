Netanyahu lijkt opnieuw geen regering te kunnen vormen

De politieke tegenstellingen en het wantrouwen in de premier zijn groot. Er zijn ook geen signalen dat, mocht Netanyahu er niet in slagen een nieuwe coalitie samen te stellen, de oppositiepartijen hun politieke verschillen zouden kunnen overbruggen en een regering kunnen vormen.

De 71-jarige Netanyahu is sinds 2009 in functie en heeft in de jaren negentig ook drie jaar in de regering gezeten. Hij vecht voor zijn politieke leven door vier verkiezingen sinds 2019 zonder een duidelijke winnaar. Een nieuw premierschap maakt hem onschendbaar en voorkomt zo dat hij veroordeeld wordt voor aanklachten van corruptie. Netanyahu ontkent overigens alle beschuldigingen.

Verkiezingen

Als Netanyahu er niet in slaagt om tegen middernacht voor een verrassing op het laatste moment te zorgen, kan president Reuven Rivlin de taak om een coalitie te vormen aan een ander parlementslid toewijzen. Naar verwachting zal dat Yair Lapid (57) zijn, wiens centristische partij Yesh Atid bij de verkiezingen van 23 maart tweede werd achter Netanyahu’s Likud.

Indien het niet lukt om een nieuwe regering te vormen moeten er nieuwe verkiezingen worden uitgeschreven. In dat geval moeten inwoners van Israël voor de vijfde keer in korte tijd naar de stembus. De afgelopen parlementsverkiezingen waren al de vierde in slechts twee jaar tijd.