Dinsdagmiddag harde en stormachtige wind, avond wat rustiger

Het is meivakantie in Nederland, maar het weer van dinsdag doet meer aan de herfst denken. De harde wind, die dinsdagochtend even wat rustiger is, neemt in de middag opnieuw toe en wordt aan zee hard tot stormachtig, meldt Weer.nl. In de avond, tijdens Dodenherdenking, is het een fractie rustiger dan overdag.

In de middag komt in het binnenland een windkracht 6 te staan. Daarbij kunnen tijdens buien in het hele land zware windstoten optreden, met snelheden tot 80 of 90 kilometer per uur. Heel lokaal is een windvlaag van 100 kilometer per uur ook niet uit te sluiten, aldus Weer.nl. Het wordt tussen 10 en 13 graden, daar waar 16 tot 19 graden normaal is in deze fase van mei.

Tijdens Dodenherdenking is het wat rustiger dan overdag, maar nog steeds is er kans op buien en waait het flink door. Dinsdagnacht dalen de temperaturen tot ongeveer 5 graden. Vooral in het Waddengebied waait dan nog steeds een harde tot stormachtige noordwestenwind.

Woensdag, Bevrijdingsdag, laat de zon zich vaker zien. Toch ontstaan ook weer buien, die lokaal met onweer en hagel gepaard kunnen gaan. De noordwestelijke wind is aan zee krachtig, kracht 6 en in het Waddengebied eerst nog hard tot stormachtig met vooral daar ook nog zware windstoten. Pas woensdagavond begint de wind ook in het noorden af te nemen. Verder is het opnieuw koud. De temperaturen schommelen op de meeste plaatsen rond 10 of 11 graden.