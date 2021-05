Hongkongse beurs toont licht herstel op rustige handelsdag

De aandelenbeurs in Hongkong toonde dinsdag wat herstel na de stevige verliesbeurt een dag eerder. De hoop op een sterk herstel van de coronacrisis nu veel belangrijke economieën weer openen na de lockdowns, leidde tot enig optimisme. Beleggers deden het verder rustig aan vanwege de lange vakantieperiode in Japan en China. De belangrijke financiële markten in Tokio en Shanghai gaan donderdag pas weer open. Ook in Thailand hadden beleggers nog een vrije dag.

De Hang Seng-index in Hongkong noteerde tussentijds 0,5 procent in de plus, na de verliesbeurt van ruim 1 procent aan het begin van de week. De Kospi in Seoul klom 0,4 procent. De All Ordinaries in Sydney steeg 0,5 procent na het besluit van de Australische centrale bank om de rente ongewijzigd te laten. De Reserve Bank of Australia herhaalde niet aan de rente te zullen tornen zolang de inflatie niet langdurig tussen de 2 en 3 procent uitkomt. De centrale bankiers verwachten dat de inflatiedoelstelling pas in 2024 zal worden bereikt.

De hoofdindex in Taipei, de Taiex, ging verder omlaag en verloor 1,7 procent door een plotselinge sterke stijging van het aantal coronabesmettingen in Taiwan. De Taiex zakte een dag eerder al 2 procent. De beurs in India ging licht vooruit ondanks dat het land de grens van 20 miljoen coronabesmettingen is gepasseerd. Het aantal coronagevallen in India nam voor de dertiende dag op rij met meer dan 300.000 toe.