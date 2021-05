Tekeningen Fiep Westendorp gebruikt in nieuw boek

De tekeningen van kunstenares Fiep Westendorp zijn voor het eerst in lange tijd weer in een nieuw boek te zien. Haar illustraties worden gebruikt in de gedichtenbundel Word maar beter van schrijver en acteur Mark Haayema. Het is een bundeling van de teksten die de 35-jarige Haayema schreef in het ziekenhuis toen hij chemotherapie kreeg vanwege lymfeklierkanker.

De nazaten van Westendorp, die haar werk beheren en bewaken, gaven bij hoge uitzondering toestemming om tekeningen van de in 2004 overleden kunstenares te gebruiken. Sinds haar dood verschenen er wel boeken met oud werk van Westendorp, maar deze werden allemaal geïnitieerd door de erven zelf.

‘Het werk van Fiep is nog altijd volop in de aandacht”, stelt een woordvoerder van de Fiep Foundation. ‘Het is echter uitzonderlijk dat we samenwerken met een nieuwe schrijver; dat doen we maar zelden. Mark hebben we leren kennen omdat hij een theatervoorstelling maakte van Pluk van de Petteflet en het klikte heel goed. Hij heeft een zeldzame manier van denken die goed past bij de tekeningen van Fiep.’

De opbrengsten van de gedichtenbundel, die onlangs verscheen, gaan naar het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie in Utrecht. Haayema speelde onder meer in Sesamstraat, Woezel & Pip en Ja Zuster Nee Zuster. Hij schreef al diverse boeken voor kinderen, zoals Johannes de Parkiet, Joep! en Muk, en was ook verantwoordelijk voor diverse liedjes voor Kinderen voor Kinderen.

Fiep Westendorp geldt als een van de bekendste Nederlandse tekenaars van de afgelopen eeuw. Zij werkte veel samen met Annie M.G. Schmidt en verzorgde de tekeningen in de boeken van Jip en Janneke, Pluk van de Petteflet en Floddertje. Ook werkte zij veel samen met Mies Bouhuys, voor wie ze boeken over de poezen Pom & Pim illustreerde.