Commissie in Canada wil Janssenvaccin alleen voor 30-plussers

‘Gezien de huidige gegevens beveelt de nationale adviescommissie voor immunisatie (NACI) aan het vaccin van Janssen, net als het vaccin van AstraZeneca, aan te bieden aan mensen van 30 jaar en ouder”, zei Caroline Quach, de voorzitter van NACI, tijdens een persbijeenkomst.

De gezondheidsautoriteiten hadden op 5 maart nog toestemming gegeven voor het gebruik van het vaccin, waarvan slechts één dosis nodig is, bij mensen van 18 jaar en ouder. Maar de verdeling van de eerste 300.000 doses van het middel werd vrijdag door het ministerie van Volksgezondheid uitgesteld wegens bezorgdheid over de kwaliteit ervan.

Denemarken heeft maandag laten weten te stoppen met het inentingsmiddel, omdat het in zeldzame gevallen bloedstolsels kan veroorzaken. De Europese medicijnenwaakhond EMA en de Wereldgezondheidsorganisatie WHO keurden Janssen goed. Zij wijzen erop dat de gevaarlijke bijwerkingen nauwelijks voorkomen.

In Nederland wordt het vaccin van Janssen uit Leiden wel gebruikt. De eerste groepen die het middel krijgen zijn ziekenhuismedewerkers en cliënten en medewerkers van instellingen in de geestelijke gezondheidszorg (ggz). Het coronadashboard van de overheid schat dat tot nu toe bijna 40.000 mensen dat vaccin toegediend hebben gekregen. In de loop van deze week moet dit stijgen naar ruim 80.000 en eind mei zouden al bijna 160.000 Nederlanders het Janssen-vaccin moeten hebben gekregen. Janssen zou in de maanden april, mei en juni zo’n 3 miljoen doses moeten leveren, genoeg om evenveel mensen te vaccineren.