Weekcijfers RIVM: weer ruim 50.000 coronagevallen

Het coronavirus is nog niet echt op zijn retour in Nederland. In de afgelopen week zijn waarschijnlijk weer meer dan 50.000 nieuwe gevallen vastgesteld, voor de vierde week op rij.

Het exacte weekcijfer komt dinsdag van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Vorige week meldde het instituut iets meer dan 55.000 positieve tests, wat neerkomt op gemiddeld 7871 bevestigde besmettingen per dag. Dat cijfer was iets vertekend door een storing in de nacht van vorige week maandag op dinsdag.

In de zes dagen erna zijn 44.327 nieuwe gevallen aan het licht gekomen, gemiddeld 7387 per dag. Dat betekent dat het weekcijfer dinsdag rond de 52.000 zou kunnen uitkomen. Tijdens het afgelopen weekeinde was er ook een storing waardoor de dagelijkse cijfers laag uitvielen, maar dit werd op maandag gecorrigeerd, toen er meer dan 9200 gevallen bijkwamen. Voor een maandag was dat het hoogste aantal sinds 21 december.

In de wekelijkse update becijfert het RIVM ook hoeveel mensen in de afgelopen week zijn opgenomen in ziekenhuizen vanwege Covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt. Vorige week ging het om 1661 nieuwe ziekenhuisopnames, van wie 374 op een intensive care kwamen te liggen. Verder meldt het RIVM dinsdag hoeveel mensen zijn overleden aan de gevolgen van hun coronabesmetting. Vorige week meldde het instituut 129 sterfgevallen, de week ervoor 146.

Het reproductiegetal wordt ook weer opnieuw berekend. Dat gebeurt twee keer per week. Afgelopen vrijdag stond het op 1,03. Dat betekent dat 100 mensen die het virus bij zich dragen gemiddeld 103 anderen besmetten. Het RIVM kijkt standaard ongeveer twee weken terug in de tijd, omdat het anders geen betrouwbaar cijfer kan geven. Het reproductiecijfer van 1,03 slaat dus op de situatie zoals die op 15 april was.