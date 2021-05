Rechtbank vonnist in zaak dodelijke ‘pedojacht’ Arnhem

De rechtbank in Arnhem doet dinsdag uitspraak in de zaak tegen een groep jongeren die onder meer betrokken zou zijn geweest bij de fatale mishandeling van een 73-jarige man. Het gaat om een groep zogeheten ‘pedojagers’.

Het slachtoffer werd op 28 oktober vorig jaar in Arnhem door vijf jongens aangevallen nadat hij online een afspraak met een minderjarige had gemaakt. Op beelden die door een van de verdachten zijn gemaakt, is te zien hoe de groep achter het slachtoffer aan rent. Drie van de jongens zouden hebben getrapt en geslagen.

Het Openbaar Ministerie eiste achttien maanden cel tegen de enige meerderjarige verdachte, waarvan zes maanden voorwaardelijk. Tegen twee minderjarige jongens is twaalf en vijftien maanden jeugddetentie geëist, waarvan enkele maanden voorwaardelijk. Twee andere jongens hoorden werkstraffen eisen.

Het OM heeft de groep vervolgd op verdenking van het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel met dodelijk gevolg. Voor doodslag ontbreekt volgens het OM het bewijs, omdat onduidelijk is gebleven of en hoe hard tegen het hoofd van het op de grond liggende slachtoffer is geschopt.

Uit het onderzoek naar de dood van de bejaarde man is gebleken dat de groep in wisselende samenstelling vaker op ‘pedojacht’ is geweest. De politie hield in verband met tien incidenten in totaal tien verdachten aan. Het OM heeft werkstraffen geëist tegen tegen twee minderjarigen die bij enkele mishandeling betrokken zijn geweest. Eén jongen is reeds vrijgesproken, twee anderen wachten nog op hun berechting.