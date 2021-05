Weer tientallen evenementen in het kader van Na de Dam

In 64 gemeenten steden zijn dinsdagavond, direct na de Nationale Dodenherdenking, in totaal 82 speciale, daaraan gerelateerde voorstellingen en evenementen.

Ze worden uitgevoerd in het kader van de manifestatie Theater Na de Dam. De titel verwijst naar de herdenking bij het Nationaal Monument in Amsterdam. De manifestatie bestaat sinds 2010, toen het op kleine schaal in de hoofdstad begon. Inmiddels doen overal in het land met name podiumartiesten mee. Thema’s zijn dit jaar De omstander en vooral Waar ben je?

‘Theater Na de Dam 2021 kan overal plaatsvinden. In je hoofd, in je hart, buiten, thuis, bij je familie, vrienden, in lockdown, dichtbij, ver weg, overal. Het programma dit jaar bestaat uit livestreams, podcasts, wandelingen, performances en meer. Je kiest waar jij wilt zijn. Je kiest waar jij bent”, licht de organisatie toe.

Om 23.00 uur is live vanuit Internationaal Theater Amsterdam (ITA) de uitzending Nacht Na de Dam te zien via NPO1.

Het initiatief werd destijds genomen door theatermakers en filosofen Jaïr Stranders en Bo Tarenskeen. Ze kregen de indruk dat de zeggingskracht van de dodenherdenking minder werd en wilden bezien wat de Tweede Wereldoorlog nu voor de samenleving betekent.