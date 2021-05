Zes woningen ontruimd na vuurwerkbom in de brievenbus in Vaals

In het Limburgse Vaals is in de nacht van maandag op dinsdag een vuurwerkbom naar binnen gegooid door de brievenbus bij een appartementencomplex aan de Prins Bernhardstraat. Er raakte niemand gewond door de ontploffing, meldt de politie.

De politie werd rond 02.00 uur gealarmeerd over de vuurwerkbom. Er zijn zes woningen ontruimd, omdat het nog niet zeker is of de gehele vuurwerkbom ontploft is. De explosievendienst EOD is onderweg om te onderzoeken of dit het geval is.