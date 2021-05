Proces tegen Epstein-helpster Maxwell uitgesteld

Het proces tegen Ghislaine Maxwell, de vrouw die ervan wordt verdacht meisjes te hebben geritseld voor de Amerikaanse multimiljonair en zedendelinquent Jeffrey Epstein, is uitgesteld tot in de herfst. Een rechter in New York heeft ingestemd met het uitstel van het proces, dat op 12 juli zou beginnen, omdat de aanklagers nieuwe aanklachten hebben ingediend en coronamaatregelen het de verdediging lastiger maken om zich goed voor te bereiden.

De officieren van justitie en de advocaten van Maxwell moeten voor 10 mei een nieuwe datum prikken.

Maxwell verscheen ruim een week geleden tijdens een hoorzitting in aanloop naar haar proces en zei niet schuldig te zijn aan sekshandel. Het was de eerste keer dat de ‘beste vriendin’ van Epstein in het openbaar verscheen na haar arrestatie vorig jaar juli.

De 59-jarige Maxwell reageerde op de jongste aanklacht over het ronselen van meisjes voor massages en seks met Epstein en mensen uit zijn entourage. Het gaat daarbij om een meisje dat tussen 2001 en 2004 slachtoffer was. Maxwell zou het meisje vanaf 14-jarige leeftijd hebben betaald.

Maxwell was eerder al aangeklaagd voor het regelen van drie meisjes tussen 1994 en 1997. Ook toen zei ze dat ze niet schuldig is. Epstein pleegde in augustus 2019 zelfmoord in zijn cel, een maand na zijn arrestatie.