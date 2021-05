‘FDA keurt binnenkort gebruik Pfizer/BioNTech goed voor tieners’

De Amerikaanse medicijnautoriteit FDA bereidt zich voor om begin volgende week het coronavaccin van Pfizer/BioNTech goed te keuren voor tieners van 12 tot en met 15 jaar, meldt The New York Times op basis van federale functionarissen.

De medicijnfabrikanten hebben eerder deze maand bij de FDA een aanvraag ingediend ter goedkeuring van het middel, dat in de Verenigde Staten al wordt toegediend aan mensen van 16 jaar en ouder. Er wordt uitgekeken naar de toestemming nadat beide bedrijven in maart al bekendmaakten dat uit een klinische test bleek dat het vaccin veilig en effectief is voor 12 tot 15-jarigen.

Wordt het goedgekeurd, dan buigt het vaccinadviespanel van het nationaal Centrum voor Ziektecontrole en Preventie (CDC) zich de volgende dag over de onderzoeksgegevens en brengt een advies uit, zo schrijft de Amerikaanse krant.

De fabrikanten Pfizer en BioNTech hebben eind vorige week ook bij het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) een soortgelijke aanvraag ingediend. Het EMA heeft vaak vier tot zes weken nodig voordat het een beslissing neemt. Kinderen tussen de 12 en 15 jaar oud kunnen op zijn vroegst vanaf half juni worden ingeënt met het vaccin in Europa. De meeste landen prikken eerst ouderen, waardoor de jongeren in juni nog niet aan de beurt zijn.