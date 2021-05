Pensioenfonds ABP was vorig jaar 1,5 miljard kwijt aan bonussen

Het gaat om zogeheten prestatievergoedingen die onderdeel uitmaken van de beleggingskosten. ABP belegt namelijk veel geld in bijvoorbeeld vastgoed of hedgefondsen. Dan is het heel normaal dat er prestatievergoedingen worden uitgekeerd als er voldoende rendement wordt gemaakt.

De enorme toename is opmerkelijk omdat ABP net als de andere grote pensioenfondsen al lange tijd moeilijk heeft en er nog steeds pensioenkortingen dreigen. Dat laatste komt echter vooral door de langdurig lage rente. Daardoor komen de verplichtingen van het fonds in berekeningen veel hoger uit.

Ondanks de coronacrisis was 2020 wel een redelijk goed beleggingsjaar. De virusuitbraak zorgde in februari en maart wel voor een fikse koersval op de beurzen. Maar dankzij de enorme steunpakketten van centrale banken en overheden en de komst van de eerste coronavaccins maakte bijvoorbeeld de bekende AEX-index daarna weer een stevig herstel door. ABP sloot het jaar uiteindelijk af met een beleggingsrendement van 6,6 procent. Dat komt neer op een bedrag van 30,6 miljard euro.

ABP maakte vorige maand bekend dat zijn financiële positie in het eerste kwartaal van dit jaar weer aanzienlijk is verbeterd. Toch is er nog steeds een risico dat het fonds de pensioenen komende jaren alsnog een keer moet verlagen. ‘De economische vooruitzichten blijven onzeker”, benadrukte ABP-voorzitter Corien Wortmann-Kool.