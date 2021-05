Techbedrijven omlaag op Wall Street

Techbedrijven waren maandag wat minder in trek op de Amerikaanse beurzen. Onder meer maker van elektrische auto’s Tesla moest het ontgelden na berichten over verdere vertraging bij de bouw van zijn fabriek in de buurt van Berlijn. Verder ging de aandacht uit naar de chipsector, zoals wel vaker de laatste tijd. Het wereldwijde tekort aan halfgeleiders gaat waarschijnlijk nog een paar jaar aanhouden, denkt Pat Gelsinger, de baas van chipfabrikant Intel.

Techgraadmeter Nasdaq leverde 0,5 procent in tot 13.895,12 punten. De andere graadmeters op Wall Street kregen er in navolging van de belangrijkste beursindices in Europa wel punten bij. De toonaangevende Dow-Jonesindex sloot 0,7 procent hoger op 34.113,23 punten en de brede S&P 500 won 0,3 procent tot 4192,66 punten.

Tesla speelde meer dan 3 procent kwijt. Het bedrijf van topman Elon Musk kampt ook met groeiende concurrentie in China. Chinese branchegenoten als Li Auto, Nio en XPeng leverden in april fors meer auto’s af dan een jaar eerder. Chipconcern Intel ging op zijn beurt ongeveer een half procent lager de handel uit.

Epic Games

Maandag begon ook het proces tussen Epic Games, de maker van schietspel Fortnite, en Apple. De gamesontwikkelaar beschuldigt Apple ervan misbruik te maken van zijn machtspositie door te eisen dat apps het betalingssysteem van Apple gebruiken en 30 procent van alle opbrengsten afdragen. Maar beleggers lieten zich niet van de wijs brengen. Apple won bijna 1 procent.

Veel aandacht ging verder uit naar Berkshire Hathaway, het beursgenoteerde investeringsvehikel van Warren Buffett. De hoogbejaarde superbelegger maakte bekend dat de 58-jarige Greg Abel zijn opvolger wordt als hem iets overkomt. Het aandeel Berkshire steeg bijna 2 procent. Abel heeft momenteel de leiding over de niet-verzekeringsactiviteiten van Berkshire Hathaway. Buffett benadrukte wel dat hij nog geen plannen heeft om met pensioen te gaan. Dat geldt ook voor zijn rechterhand, de 97-jarige Charlie Munger.

Olie

Luxemerk Estée Lauder verloor bijna 8 procent na cijfers. Moderna won juist zo’n 4 procent. De farmaceut tekende een overeenkomst voor het leveren van 500 miljoen coronavaccins aan armere landen via een programma dat wordt gesteund door de Verenigde Naties.

Er was ook nog overnamenieuws. Telecomconcern Verizon (plus 0,2 procent) verkoopt zijn mediatak voor 5 miljard dollar aan Apollo Global Management. Behalve merken als AOL en Yahoo omvat de divisie onder andere ook de website TechCrunch.

De euro was 1,2062 dollar waard, net als bij het slot van de Europese beurzen eerder op de dag. Een vat Amerikaanse olie werd 1,3 procent duurder op 64,41 dollar. Brentolie steeg 1,1 procent in prijs tot 67,49 dollar per vat.