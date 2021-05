ACM start onderzoeken naar misleidende duurzaamheidsclaims

In de energiesector, de zuivelindustrie en kledingbranche is mogelijk sprake van veel misleidende duurzaamheidsclaims. Dat zegt de Autoriteit Consument & Markt (ACM) na een vooronderzoek. De toezichthouder begint nu echte onderzoeken naar de sectoren en heeft ruim 170 bedrijven aangeschreven met de oproep hun duurzaamheidsclaims te controleren op juistheid.

Het gaat bijvoorbeeld om claims dat het merendeel van de groene stroom van een bedrijf opgewekt wordt in Nederland, terwijl dit in werkelijkheid niet zo is. Bij het vooronderzoek bleek ook dat een kledingaanbieder beweerde dat zijn T-shirts van biologisch katoen waren, terwijl de betreffende shirts maar voor 50 procent bestaan uit biologisch katoen. En op een pak melk stond ‘30% minder CO2-uitstoot’. Hieruit wordt volgens de ACM niet duidelijk waarop dit slaat. Het bleek uiteindelijk te gaan om 30 procent minder CO2-uitstoot bij de fabricage van deze verpakking ten opzichte van de vorige.

‘Wij doen deze actie om bedrijven te activeren hun duurzaamheidsclaims kritisch te bekijken op juistheid, duidelijkheid en onderbouwing”, zegt Edwin van Houten, directeur Consumenten van de ACM. Hij geeft aan dat de toezichthouder deze sectoren ook erg belangrijk vindt omdat hier het duurzaamheidsaspect voor consumenten een grote rol speelt bij hun aankopen.

Eerder dit jaar heeft de ACM al vuistregels voor betrouwbare duurzaamheidsclaims opgesteld. Vanaf half juni gaat de mededingingswaakhond het effect van alle inspanningen controleren en daarna de resultaten publiceren. Bedrijven die consumenten misleiden met claims die zij niet kunnen waarmaken kan de ACM een last of een boete opleggen. De boetes kunnen oplopen tot 900.000 euro per overtreding of een percentage van de omzet.