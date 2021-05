Apple: rechtsgang Epic Games is ‘aanval’ op veilig systeem

Apple noemt de rechtsgang van Fortnite-maker Epic Games over vermeend machtsmisbruik van de Iphonemaker een ‘aanval’ op een veilig systeem. Maar daar is topman Tim Sweeny van de ontwikkelaar van het populaire schietspel het niet mee eens. Hij betoogde maandag voor een Amerikaanse rechtbank dat Apple met besturingssysteem iOS en de App Store een ‘vitaal platform’ in handen heeft, waarvan bedrijven als Epic erg afhankelijk zijn. Dat Apple die sterke positie vooral gebruikt om forse winst te maken, zou volgens hem niet moeten kunnen.

Maandag begon in de Verenigde Staten een proces dat waarschijnlijk weken zal duren. Epic beschuldigt Apple ervan misbruik te maken van zijn machtspositie door te eisen dat apps het betalingssysteem van Apple gebruiken en 30 procent van alle opbrengsten afdragen. Het gaat volgens kenners om een van de belangrijkste rechtszaken in de Amerikaanse techwereld in jaren. Dat komt omdat hierin een verdienmodel van grote techbedrijven als Apple en ook Google ter discussie staat.

Epic en Apple zijn al sinds vorig jaar in een felle strijd verwikkeld, nadat Epic eenzijdig besloot een eigen betalingssysteem in zijn iPhone-app op te nemen. Apple verbiedt dat in zijn gebruikersvoorwaarden en zette de programma’s van Epic daarom uit de App Store. Epic kwam ook al met klachten tegen Apple in de Europese Unie, Groot-Brittannië en Australië.