‘Door gestegen rente staan pensioenfondsen er beter voor’

De Nederlandse pensioenfondsen zijn er in april weer iets beter voor komen te staan. Volgens onderzoeksbureau Aon verbeterde de financiële positie van de fondsen vooral doordat de rente op de financiële markten wat is opgelopen. Daardoor komen de verplichtingen van de fondsen in de berekeningen lager uit.

De gemiddelde dekkingsgraad, de graadmeter die de gezondheid van de fondsen aangeeft, steeg van 108 naar 109 procent. Dat betekent dat ze voor elke euro aan toekomstige pensioenverplichtingen inmiddels weer zo’n 1,09 euro in kas hebben.

Volgens Aon lijken de meeste fondsen inmiddels weer uit de gevarenzone als het gaat om de dreiging van pensioenkortingen in de komende jaren. Voor grote fondsen als ABP, PFZW, PMT en PME is het echter nog spannend. Zij maakten onlangs hun kwartaalcijfers bekend. Daaruit kwam naar voren dat hun dekkingsgraden eind maart nog rond de 100 procent lagen.

Nieuw pensioenstelsel

Frank Driessen, directeur van Aon’s Retirement Solutions, benadrukt dat de rentes op de markten zomaar weer zouden kunnen gaan dalen. ‘Dan kunnen de dekkingsgraden weer de andere kant op bewegen”, waarschuwt hij. Toch is hij ‘voorzichtig positief’ over het ingezette herstel.

De druk om vaart te maken met het nieuwe pensioenstelsel lijkt wat Driessen betreft ook wat weggenomen te worden door de recente ontwikkelingen. Dat komt goed uit, want de verwachting is volgens de deskundige dat demissionair minister van Sociale Zaken Wouter Koolmees binnenkort bekend maakt dat de invoering van de wet voor het nieuwe pensioenstelsel enige vertraging oploopt. Onlangs schreef Het Financieele Dagblad na inzage in bepaalde stukken al dat het ‘realistischer’ zou zijn dat de voorstellen hierover pas begin 2022 naar de Tweede Kamer gaan.

‘Wij pleiten ervoor dat er met name snel duidelijkheid komt over de transitieperiode”, zegt Driessen. ‘Deze was beoogd om 1 januari 2022 in te gaan en fondsen bereiden zich daar nu op voor.’ Het is volgens hem daarom van groot belang dat helder is welke spelregels dan gelden en welke keuzes dit jaar nog gemaakt moeten worden.