Corona-effect zorgt voor flinke stijging autoverkopen

Het aantal autoverkopen is afgelopen maand voor het eerst dit jaar flink gestegen. Er zijn in april ruim de helft meer auto’s verkocht ten opzichte van een jaar geleden, melden brancheorganisaties RAI Vereniging en BOVAG. Dit komt vooral door de coronapandemie. Daardoor waren er in de vergelijkbare maand vorig jaar juist heel weinig verkopen.

In totaal werden er in april 23.846 nieuwe personenauto’s geregistreerd. Dat is 55,6 procent meer dan in dezelfde periode een jaar geleden, toen er maar 15.322 nieuwe auto’s werden geregistreerd. De populairste modellen waren de KIA Niro, de KIA Picanto, de Volvo XC40, de Toyota Yaris en de Peugeot 208.

In dezelfde periode een jaar geleden had de hele autobranche veel last van de gevolgen van de coronapandemie. Fabrieken werden gesloten, showrooms in Nederland en Europa waren dicht en er was wereldwijd sprake van logistieke problemen. Als gevolg daarvan werden veel minder nieuwe auto’s geproduceerd en dus geregistreerd en verkocht.

104.497 nieuwe auto’s geregistreerd

Nu mogen showrooms weer mondjesmaat klanten ontvangen. Ten opzichte van april 2019 loopt het aantal registraties wel nog met bijna een derde achter. Destijds werden er nog 32.701 nieuwe auto’s geregistreerd.

In de eerste vier maanden van 2021 werden in totaal 104.497 nieuwe auto’s geregistreerd. Dat is bijna 12 procent minder dan in de eerste vier maanden van vorig jaar. Vanaf eind 2020 werden de coronamaatregelen weer aangescherpt, waardoor showrooms dicht moesten. Daarnaast kampt de auto-industrie met een tekort aan chips, waardoor de autoproductie vertraging oploopt. Voor dit jaar verwachten BOVAG en RAI Vereniging 400.000 registraties in totaal. Het afgelopen jaar werden in totaal iets meer dan 356.000 nieuwe auto’s geregistreerd.