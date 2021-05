Prinses Margriet blij met rol jeugd bij herdenken

Prinses Margriet heeft maandagmiddag op de Canadese militaire erebegraafplaats de tijdelijke tentoonstelling The Faces of Groesbeek bezocht. Bij de graven van ruim 1500 daar begraven militairen is een foto geplaatst en van zo'n 400 van hen is ook het levensverhaal opgetekend. "De graven hebben op die manier een gezicht gekregen", aldus initiatiefneemster Alice van Bekkum.

Prinses Margriet kreeg een rondleiding over de begraafplaats die ze naar eigen zeggen nog nooit "zo leeg had gezien". Eerdere bezoeken waren dan ook altijd bij herdenkingen, met veel publiek en genodigden. Nu was het gezelschap uiterst beperkt gehouden. Het bezoek was ook niet aangekondigd.

"Het is ontzettend belangrijk dat we ons blijven herinneren waar we onze vrijheid aan te danken hebben en ook juist aan wie we onze vrijheid te danken hebben, met name natuurlijk aan de Canadezen die ons bevrijd hebben", zei prinses Margriet na afloop tegen het ANP. Ze was enthousiast dat scholieren bij het project worden betrokken, onderzoek doen naar de militairen en hun verhaal opschrijven voor de website.

Persoonlijke kant

"Ze brengen de persoonlijke kant van de jongens die hier liggen in beeld. Dan gaat het ook veel meer leven. Ik vind het ook een hele goede manier om de volgende generatie erbij te betrekken en duidelijk te maken waarom we herdenken en waarom we dankbaar moeten zijn voor onze vrijheid."

De prinses, in 1943 zelf in Canada geboren, weet ook dat de Canadezen het "heel bijzonder vinden dat wij de herinnering levend houden", meer eigenlijk dat in Canada zelf gebeurt.

Ereveld in Loenen

Ook op het Nationaal Ereveld Loenen worden jongeren betrokken bij de herdenkingsceremonie. Maandag heeft een twintigtal kinderen en jongeren een bloem, een gerbera, bij alle graven neergelegd. De bloemlegging is vorig jaar ontstaan uit een idee van Karin van Dam, moeder van Timo Smeehuijzen, één van de oorlogsslachtoffers op het ereveld. Smeehuijzen werd in 2007 getroffen door een berm­bom bij de Afghaanse stad Tarin Kowt.

Op het ereveld in Loenen zijn zo'n vierduizend oorlogsslachtoffers begraven. Dat zijn zowel gesneuvelde militairen als burgers. Sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw worden in Loenen ook militairen en burgers begraven die zijn omgekomen tijdens humanitaire of vredesmissies.