Oktoberfest gaat opnieuw niet door vanwege corona

Het Oktoberfest gaat voor het tweede jaar op rij niet door. Het Duitse volksfeest in München is wederom afgelast vanwege de coronapandemie, aldus premier Markus Söder van de deelstaat Beieren.

De editie van 2021 zou op 18 september beginnen en op 3 oktober eindigen, maar de lokale autoriteiten hebben nu al de knoop doorgehakt over het feest. Volgens Söder is dat nodig omdat de organisatie veel financiële verplichtingen moet aangaan en er nog onzekerheid is over het verloop van de pandemie.

Het grootste bierfestival ter wereld trok in de recente jaren zes miljoen bezoekers per jaar. Veel gasten komen vanuit het buitenland speciaal naar het zuiden van Duitsland om het feest bij te wonen. Het Oktoberfest is wereldberoemd door de vele pullen bier die aan lange tafels worden genuttigd. Ook staat het bekend om de traditionele kledingdracht van feestvierders.