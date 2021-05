9263 nieuwe coronagevallen, cijfer hoog door eerdere storing

Tussen zondagochtend en maandagochtend zijn 9263 positieve coronatests geregistreerd. Dat cijfer valt nu hoog uit, doordat in de voorgaande dagen minder meldingen konden worden doorgegeven door een technische storing.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft in de afgelopen zeven dagen 49.646 meldingen van nieuwe coronagevallen gekregen. Dat komt neer op gemiddeld 7092 bevestigde besmettingen per dag. Door de storing was het gemiddelde gezakt van ongeveer 7500 naar ongeveer 7000.