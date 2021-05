Advocaat spreekt van oorverdovende stilte in megazaak Bandidos

Sinds de aanhouding van de verdachten in 2015 in de megazaak tegen de Bandidos viel er zes jaar lang een oorverdovende stilte. ‘Er is inmiddels sprake van een hoogbejaarde zaak”. Dat hield raadsvrouwe Gitte Stevens van drie verdachte motorclubleden maandag voor aan de rechtbank in Maastricht.

Stevens vindt de zes jaar tussen aanhouding en rechtszaak veel te lang. Zij vroeg de rechtbank het Openbaar Ministerie hiervoor niet ontvankelijk te verklaren. Volgens haar gaat het om een ernstige inbreuk van het recht van de verdachten op een eerlijk proces.

Met name rond de verdenking van deelname aan een criminele organisatie pleit zij voor vrijspraak. Het OM had alleen al hiervoor voor alle twintig betrokken Bandidos 18 maanden cel geëist.

Escaleren

‘De Bandidos chapter Sittard zijn niet verboden”, zei Stevens. Ze vindt dat het OM allerlei individuele strafbare feiten op een hoop gooit en daaruit een criminele organisatie construeert. Een van haar cliënten wordt van geen enkel strafbaar feit verdacht, maar hoorde wel een eis van 1,5 jaar cel wegens lidmaatschap van een criminele organisatie. Stevens vindt dat niet kunnen.

Het OM greep naar eigen zeggen in 2015 in toen gevreesd werd dat de Bandidos zich zouden gaan bewapenen. In mei werd een groot aantal verdachten opgepakt. Volgens het OM omdat de situatie dreigde te escaleren. Het OM stelde maandag voor de rechtbank dat de Bandidos het met name voorzien hadden op concurrent de Hells Angels.

Pleidooien

Maar volgens de advocaat was er geen sprake van een escalatie. ‘Er was een club van acht, een geregeld overleg tussen de MC’s”, zei Stevens. ‘Er was geen oorlog. Ook na 2015 niet.’

Maandag luistert de rechtbank naar de pleidooien van zeven van de in totaal 25 verdachten. Maandagmiddag komen die van president Harrie R. (57) van de Limburgse Bandidos en zijn zoon Jeremy (34) aan de orde.