Verizon verkoopt Yahoo en AOL aan investeerder Apollo

De verkoop maakt een einde aan een onsuccesvol avontuur van Verizon op internet. Het bedrijf kocht grote mediamerken en internetbedrijven op. Zo telde het in 2014 zo’n 4,4 miljard dollar neer voor AOL en drie jaar later kocht het de internetactiviteiten van Yahoo voor 4,5 miljard dollar. Een jaar later schreef het bedrijf al 4 miljard dollar af op zijn media-onderdeel. Sindsdien heeft het ook onderdelen afgestoten. Zo kreeg blogwebsite Tumblr in 2019 een andere eigenaar en werd nieuwswebsite Huffington Post vorig jaar verkocht.

Verizon steekt het geld van de overname in onder meer de uitbreiding van zijn 5G-netwerk. De mediatak gaat na de verkoop Yahoo heten.