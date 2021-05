Duitse politie rolt kinderpornonetwerk met ruim 400.000 leden op

‘Bij zo veel gebruikers is het voorstelbaar dat daar ook Nederlandse verdachten tussen zitten, maar het kenmerk van het dark web is dat je dat niet zo maar kunt detecteren”, aldus de Nederlandse politie. De voertaal op het platform is voornamelijk Engels en dus wordt onderzocht uit welke taalgebieden verdachten komen. ‘Het is voorstelbaar dat er in de nabije toekomst aanhoudingen in Nederland zullen gaan volgen, maar op dit moment is over omvang en aard van de verdenkingen nog geen mededeling te doen.’

Na de arrestaties in Duitsland werden het platform BOYSTOWN en de twee bijbehorende chatplatforms uitgeschakeld. De Duitse politie meldt dat maandenlang onder coördinatie van Europol uitgebreid onderzoek is gedaan met behulp van opsporingsinstanties in onder meer Nederland, Australië en de Verenigde Staten.

Beheerders

Het platform BOYSTOWN was volgens de politie in ieder geval sinds juni 2019 actief. Er werden door de leden vooral opnamen van jongens uitgewisseld. Die beelden tonen volgens de politie ernstige vormen van seksueel misbruik.

Drie personen worden ervan beschuldigd de beheerders van het netwerk te zijn geweest. Het gaat om een 40-jarige man uit Paderborn, een 49-jarige uit München en een 58-jarige Duitser die al enkele jaren in Paraguay woont. Een 64-jarige man uit Hamburg wordt ervan verdacht zich in juli 2019 te hebben geregistreerd en als een van de meest actieve gebruikers meer dan 3500 berichten te hebben geplaatst.

De in Duitsland woonachtige verdachten zitten sinds half april vast. Voor de man in Paraguay is een internationaal aanhoudingsbevel uitgevaardigd. Op basis daarvan zal hij worden uitgeleverd aan Duitsland, aldus de politie. In het onderzoek naar het illegale netwerk zijn zeven locaties in Noordrijn-Westfalen, Beieren en Hamburg doorzocht.