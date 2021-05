Moderna levert 500 miljoen coronavaccins aan Covax-programma

De overige 466 miljoen doses volgen in 2022. Moderna laat weten het vaccin voor de laagste prijs aan te bieden, maar geeft geen verdere details over de gesloten overeenkomst. Het bedrijf is niet de enige farmaceut met afspraken met Covax. Via dit initiatief zijn sinds februari 49 miljoen doses van coronavaccins aan meer dan honderd landen geleverd, voornamelijk die van AstraZeneca.

Het Moderna-vaccin werd vrijdag voor noodgebruik goedgekeurd door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), die ook betrokken is bij Covax. Eerder werd het middel al goedgekeurd door de autoriteiten in onder meer de Europese Unie en de Verenigde Staten.