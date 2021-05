De Jonge: Ajax had meer verantwoordelijkheid moeten nemen

De Jonge erkent dat hij als Rotterdammer ‘sowieso met heel weinig vrolijkheid’ kijkt naar kampioensfeestjes van Ajax. ‘Maar nu helemaal”, zegt hij. ‘Ik denk dat het goed is om ons te realiseren dat we ons nog een hele tijd aan de regels hebben te houden. We moeten echt nog even gedisciplineerd zijn.’

De kritiek van Ajax dat het beter was geweest supporters toe te laten in het stadion tijdens de kampioenswedstrijd tegen FC Emmen, legt De Jonge naast zich neer. ‘Dat is geen rechtvaardiging om dan maar de regels los te laten en er buiten een feest van te maken.’