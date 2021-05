Congo heeft ebola ‘onder controle’

Er werden in totaal twaalf besmettingen geconstateerd in de noordoostelijke provincie Noord-Kivu. Het cluster aan besmettingen is genetisch gelinkt aan de ebola-epidemie waar het Afrikaanse land tot juni vorig jaar mee kampte. Met meer dan 2200 doden in bijna twee jaar was het de een na dodelijkste ebola-golf ooit.

Ebola duikt sinds de ontdekking ervan in 1976 zo nu en dan op in Afrika. Mensen kunnen het virus oplopen door het eten van besmette dieren. Onderling verspreiden mensen ebola via direct contact met bloed, ontlasting, urine, sperma, braaksel en zweet. Onder meer koorts, bloedingen en hoofdpijn behoren tot de ziekteverschijnselen.

Ongeveer de helft van de ebolapatiënten overlijdt. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) is dat zelfs negen op de tien als ze geen toegang hebben tot een behandeling.