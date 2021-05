Verdachte Iliass K. volhardt ook over vergismoord in stilzwijgen

Verdachte Iliass K. blijft hardnekkig zwijgen in de strafzaak waarin hij zich moet verantwoorden voor drie moorden, de voorbereiding van een vierde moordaanslag en deelname aan een criminele organisatie. In de rechtbank op Schiphol houdt hij ook maandag zijn kaken stijf op elkaar bij de bespreking van de moord op de 30-jarige Stefan Regalo Eggermont, op 13 juli 2014 in Amsterdam. ‘Ik beroep me op mijn zwijgrecht”, klinkt het consequent.

Eggermont liet in de bewuste nacht het leven omdat hij in eenzelfde type auto reed als het vermeende doelwit, de inmiddels zelf tot levenslang veroordeelde Omar L. Net na het inparkeren werd hij van korte afstand onder vuur genomen. Hij overleed ter plaatse aan zijn verwondingen. De gewelddadige dood van de onschuldige huisvader - hij kwam net thuis van een avondje voetbal kijken - was de eerste die als vergismoord in de boeken ging.

Volgens justitie heeft de 33-jarige K., die in het grote liquidatieproces samen met acht anderen terechtstaat, de moord aangestuurd. Later dat jaar zou hij in Amsterdam-Osdorp ook Massod Amin Hosseini (26) hebben laten doodschieten. Hosseini zou de feitelijke moord op Eggermont hebben gepleegd en daarna in ongenade zijn gevallen bij de bende waarvan hij deel uitmaakte. De behandeling van de moord op Hosseini - die aangestuurd door K. in februari 2014 in Zaandam ook Alex Gillis zou hebben doodgeschoten, de derde liquidatie in de strafzaak - wordt dinsdag besproken.

Ontsleutelde berichten

Bij de bespreking van de gebeurtenissen rond de dood van Eggermont is de rechtbank maandagochtend uitgebreid ingegaan op het later ontsleutelde berichtenverkeer met beveiligde PGP-telefoons, dat in 2018 voor een doorbraak in het onderzoek zorgde. Volgens justitie bespreekt K. daarin met andere vermeende bendeleden wat bij de moord op Eggermont misging en of het eigenlijke doelwit ‘nog kan worden gedaan”. Later op de dag komen de nabestaanden van Eggermont aan het woord, onder wie zijn weduwe.

Voor de strafzaak tegen de negen leden van de vermeende liquidatiebende zijn in totaal zestien dagen uitgetrokken. Op 25 mei worden de strafeisen uitgesproken.