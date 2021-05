VDL Nedcar legt productie opnieuw stil vanwege chiptekort

Autofabrikant VDL Nedcar in het Limburgse Born legt woensdag, donderdag en vrijdag de productie opnieuw stil vanwege een tekort aan elektronische onderdelen. Dat bevestigt een woordvoerder na berichtgeving door dagblad De Limburger.

De grootste Nederlandse autoproducent bouwt voor BMW meerdere modellen van de Mini en de BMW X1. BMW kan één onderdeel dat nodig is voor de productie onvoldoende leveren. Daardoor kunnen er maar weinig auto’s gemaakt worden deze week. VDL Nedcar houdt de situatie ‘voortdurend’ in de gaten en bekijkt deze per week, laat de woordvoerder weten. ‘We zijn afhankelijk van de toeleveringsketen van BMW. Als er tekorten zijn, kun je niet produceren.’

Maandag en dinsdag wordt nog normaal gewerkt, daarna stopt de productie voor de rest van de week. Het noodgedwongen stilleggen van de productie treft zo’n 3000 medewerkers. Zij zijn maandagochtend geïnformeerd. Vorige week donderdag en vrijdag moest de productie ook al worden stilgelegd. Daardoor zouden er ongeveer duizend minder auto’s zijn gebouwd. VDL Nedcar wil niets zeggen over productieaantallen die nu niet gehaald kunnen worden.

Grote vraag naar chips

De autobranche wordt al langer geplaagd door een tekort aan computerchips. Dat komt onder meer door de grote vraag naar chips voor bijvoorbeeld laptops en smartphones voor het vele thuiswerken en ook spelcomputers.

Ook het Duitse autoconcern Volkswagen meldde al dat de productie de komende tijd zal dalen door het wereldwijde chiptekort. Eerder legde Volkswagen al fabrieken en productielijnen tijdelijk stil vanwege het gebrek aan chips. Ook autobouwers als bijvoorbeeld Ford Motor, Toyota, Daimler, Mitsubishi, Jaguar Land Rover en General Motors (GM) kampen met productieverstoringen.