Amsterdam feliciteert Ajax met 35e landstitel

In heel Amsterdam zijn felicitaties te zien voor Ajax, nadat de club zondag met een zege op FC Emmen (4-0) de 35e landstitel heeft behaald. In de stad hangen vlaggen en posters en diverse gebouwen kleuren rood-wit.

De A’dam Toren tegenover het Centraal Station was zondagavond al rood en wit verlicht met in het groot ‘35’. ‘Ik wil Ajax feliciteren met het 35e kampioenschap. Amsterdam is ongelofelijk trots op jullie!”, is te lezen op het Twitter-account van de toren.

Ook de Ziggo Dome komt met een eerbetoon aan de club. ‘Ajacieden, deze is voor jullie”, staat er in grote letters op het rood-wit verlichte gebouw. ‘Beter een goede buur dan een verre vriend! Van harte #Ajax #ajaemm #Amsterdam”, schrijft de concerthal, die zich naast de Johan Cruijff ArenA bevindt in Zuidoost.

Spandoeken

Op het Concertgebouw prijken drie rode spandoeken met het Ajax-logo en de tekst ‘Samen klinkt alles mooier”. ‘Een titel met muziek erin! - Congrats! Gefeliciteerd! #XXXV”, aldus het Concertgebouw op Twitter.

Vanaf het stadion zelf werd zondag georganiseerd professioneel siervuurwerk afgestoken door de supportersvereniging. De gemeente Amsterdam feliciteerde Ajax ook. ‘Amsterdam is trots op ons aller Ajax en viert dat vooral thuis voor de buis. Helaas is dit jaar geen huldiging mogelijk. Maar overal in de stad hangen vlaggen en posters om te laten zien hoe trots we zijn op ons cluppie. Ajacieden, gefeliciteerd!”, staat op de website van de gemeente.

Supporters

De spelers van Ajax vierden de overwinning zondag met zo’n 12.000 supporters, die niet welkom waren in de Johan Cruijff ArenA maar wel naar het stadion waren gekomen. De fans stonden dicht op elkaar en negeerden de coronaregels. De ‘huldiging’ van Ajax op het parkeerdek daarna was een spontane actie, aldus een woordvoerder van de club.

De gemeente Amsterdam liet zondag al weten niet te hebben ingegrepen om ‘ongeregeldheden en escalatie van geweld te voorkomen”. De driehoek vroeg Ajax op een gegeven moment wel om de spontane huldiging te beëindigingen.