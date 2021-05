Europese Commissie wil ingeënte toeristen toelaten

De Europese Commissie wil ingeënte toeristen van buiten de Europese Unie weer toelaten. Ook wie nog niet is gevaccineerd maar uit een land komt dat het coronavirus voldoende weet te beteugelen, moet weer naar de EU kunnen reizen, vindt het dagelijks bestuur van de unie.

Nu zijn plezierreizen naar de EU slechts mogelijk voor inwoners van een handvol landen. Dat kunnen er de komende tijd veel meer worden, meent de commissie. Zij wil de maatstaven versoepelen en niet-noodzakelijke reizen toestaan vanuit landen met een hogere besmettingsgraad dan nu gebeurt. De EU-lidstaten moeten nog met het voorstel instemmen.

Het is wel zaak dat de EU op haar hoede is voor nieuwe, gevaarlijke varianten van het virus, stelt de commissie. Daarom zou de EU snel moeten kunnen ingrijpen als het in een buitenland plotseling misgaat. Met een ‘noodrem’ moet de unie het reisverkeer vanuit dat land dan aan banden kunnen leggen.