Signify stijgt door op Damrak, KPN zakt na afwijzen overname

Signify zette maandag de opmars voort op de Amsterdamse beurs. Beleggers bleven onder de indruk van de sterke kwartaalcijfers die het verlichtingsbedrijf vrijdag ontvouwde. Het aandeel KPN werd daarentegen flink lager gezet. Het telecomconcern wees twee overnamevoorstellen van buitenlandse investeerders af zonder onderhandelingen te voeren met de potentiële kopers. De Europese beurzen zagen eerdere winsten grotendeels verdampen in afwachting van de stroom van bedrijfsresultaten die later in de week naar buiten komen.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur een fractie lager op 707,29 punten. De MidKap daalde 0,4 procent tot 1038,86 punten en de hoofdindex in Parijs bleef vrijwel vlak. Frankfurt ging licht omlaag, ondanks een sterker dan verwachte stijging van de Duitse winkelverkopen in maart. In Londen hadden beleggers een vrije dag.

KPN (min 3,8 procent) sloot de rij in de AEX. Het telecombedrijf bevestigde de ‘ongevraagde’ overnamevoorstellen van het Zweedse EQT en het Amerikaanse Stonepeak en een bod van het Amerikaanse KKR te hebben afgewezen. De voorstellen zijn volgens KPN zorgvuldig afgewogen, maar dragen volgens het bedrijf niet veel bij aan de ingezette strategische koers. Topman Joost Farweck zei eerder al dat KPN het financieel goed voor elkaar heeft en de hulp van investeerders niet nodig heeft.

Signify

Signify behoorde tot de kopgroep bij de AEX-bedrijven met een plus van 0,9 procent. Het verlichtingsbedrijf won vrijdag al dik 7 procent dankzij beter dan verwachte resultaten. Zorgtechnologieconcern Philips profiteerde van een sterk kwartaalbericht van de Duitse concurrent Siemens Healthineers en won 0,5 procent. Siemens Healthineers schroefde zijn omzetverwachtingen voor dit jaar op, mede dankzij de sterke vraag naar zijn coronasneltesten. Het aandeel klom 0,7 procent in Frankfurt.

In de MidKap kampte tankopslagbedrijf Vopak (min 1,5 procent) met een adviesverlaging door Oddo BHF. Advies- en ingenieursbureau Arcadis (min 3,4 procent) noteerde ex dividend.

Lufthansa

Lufthansa steeg 2,8 procent in Frankfurt. Beleggers reageerden verheugd op het nieuws dat de Duitse luchtvaartmaatschappij vluchten gaat aanbieden naar ruim honderd vakantiebestemmingen. In Amsterdam won concurrent Air France-KLM 0,8 procent. Siemens Gamesa zakte bijna 4 procent. De Duitse maker van windturbines waarschuwde dat de winst dit jaar lager kan uitvallen dan eerder werd verwacht.

De euro was 1,2046 dollar waard, tegen 1,2034 dollar op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie werd 0,3 procent goedkoper op 63,41 dollar. Brentolie daalde 0,4 procent in prijs tot 66,48 dollar per vat.