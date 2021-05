Laatste week avondklok levert nog 1624 boetes op

In de laatste week dat de avondklok gold, van maandag 26 april tot en met woensdag 28 april om 04.30 uur, heeft de politie 1624 boetes opgelegd voor het overtreden ervan.

In de hele vorige week deelde de politie 321 bekeuringen uit voor het overtreden van het verbod op groepsvorming. Verder werden er afgelopen weekend 24 illegale feesten beëindigd.

Donderdag werd al bekend dat de politie in drie maanden tijd meer dan 95.000 boetes had uitgedeeld voor het niet naleven van de avondklok. De avondklok gold voor het eerst op zaterdag 23 januari en was bedoeld om feesten en bezoeken tegen te gaan en zo verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Op overtreding stond een boete van 95 euro.

Afgelopen week ontstond er discussie over het effect van de avondklok. Volgens Ernst Kuipers, de voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg, heeft de avondklok nauwelijks effect gehad aangezien hij het aantal ziekenhuisopnamen in die tijd niet zag dalen. Het RIVM zegt dat het effect van de avondklok nog niet bekend is en dat Kuipers voor zijn beurt sprak.