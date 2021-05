NU’91: dodelijke stroomstoring Maastricht is traumatisch

De stroomstoring in het ziekenhuis in Maastricht, waardoor mogelijk twee patiënten zijn overleden, is ‘een drama voor de familie en de mensen zelf, en traumatisch voor de zorgmedewerkers die op die avond hebben gewerkt”, zegt de medische vakbond NU’91.

De gedeeltelijke stroomstoring gebeurde in de nacht van donderdag op vrijdag en trof een kamer met vier patiënten op een verpleegafdeling van het ziekenhuis Maastricht UMC+. Een machine die zuurstof toedient viel uit. De toestand van twee patiënten ging achteruit en uiteindelijk overleden ze.

NU’91 gaat ervan uit dat het een ‘rare, stomme en vervelende samenloop van omstandigheden’ was. Toch zou de enorme coronadrukte op de verpleegafdelingen ook een rol kunnen hebben gespeeld. ‘Als het heel druk is, ga je alleen achter alarmbellen aan. Dan ben je niet elk kwartier bij patiënten. Als je minder werkdruk hebt, loop je vaker een kamer binnen en kijk je vaker hoe het met patiënten is. Dat is absoluut een feit. Dan zou het misschien sneller zijn ontdekt. Maar het is te kort door de bocht om te zeggen dat het dan de oorzaak hiervan is. Ik begrijp dat de stroomstoring binnen een uur is ontdekt, dat is vrij snel”, aldus een woordvoerder van NU’91.