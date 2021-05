Ajax: huldiging op parkeerdek was spontane actie

De ‘huldiging’ van Ajax op het parkeerdek van de Johan Cruijff ArenA was een spontane actie. Dat laat een woordvoerder van de club uit Amsterdam weten na vragen over het kampioensfeest van zondag met fans bij het stadion.

‘Er is voortdurend contact geweest met de zogeheten driehoek van gemeente, politie en het Openbaar Ministerie”, reageert hij. ‘Ook over de verwachting dat fans zich buiten zouden verzamelen. Maar dat de spelers van het veld kwamen en meteen rechtdoor naar het parkeerdek liepen, was een spontane actie.’

De spelers van Ajax vierden na de zege op FC Emmen (4-0) de 35e landstitel met zo’n 12.000 supporters, die niet welkom waren in de Johan Cruijff ArenA maar wel naar het stadion waren gekomen. De fans stonden dicht op elkaar en negeerden de coronaregels.

Verantwoordelijkheid

‘We kijken zeker naar onze verantwoordelijkheid”, zegt de woordvoerder van Ajax. ‘Maar gezien de enorme hoeveelheid fans die zich buiten hadden verzameld, was dit waarschijnlijk wel beter dan de spelers verplichten binnen te blijven en de supporters buiten te negeren.’

De gemeente Amsterdam liet zondag al weten niet te hebben ingegrepen om ‘ongeregeldheden en escalatie van geweld te voorkomen”. De driehoek vroeg Ajax op een gegeven moment wel om de spontane huldiging te beëindigingen.