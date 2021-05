Beurs in Hongkong zakt, markten in Japan en China dicht

De aandelenbeurs in Hongkong verloor maandag terrein op de eerste handelsdag van mei. Beleggers hielden vooral de coronasituatie in India in de gaten, waar het aantal coronabesmettingen al twaalf dagen op rij boven de 300.000 ligt. Ook werd gewacht op een reeks van macro-economische cijfers uit de Verenigde Staten, die later deze week naar buiten komen.

De handel verliep verder relatief rustig aangezien de belangrijke financiële markten in Tokio en Shanghai tot en met woensdag gesloten zijn vanwege nationale feestdagen. Ook in Thailand hadden beleggers een vrije dag. De Hang Seng-index in Hongkong raakte tussentijds 1,5 procent kwijt.

De chipmakers stonden in de belangstelling na uitspraken van topman Pat Gelsinger van de grote Amerikaanse chipfabrikant Intel. Gelsinger zei in een interview met CBS News dat het wereldwijde tekort aan halfgeleiders waarschijnlijk nog een paar jaar zal duren. Chipmakers hebben vanwege de grote vraag naar chips voor laptops en smartphones door het vele thuiswerken moeite om aan de stijgende vraag te voldoen. Vooral de auto-industrie kampt daardoor met een tekort aan chips. De Chinese chipmaker SMIC daalde 1,4 procent in Hongkong en in Taiwan verloor concurrent TSMC 2 procent.

De Kospi in Seoul daalde 0,7 procent ondanks een verder herstel van de Zuid-Koreaanse export. De uitvoer steeg in april met 41,1 procent ten opzichte van een jaar geleden toen de wereldeconomie zwaar werd getroffen door de coronapandemie. Het was de sterkste groei in tien jaar en de export liet daarmee voor de zesde maand op rij herstel zien. De groei viel wel wat lager uit dan waar economen in doorsnee op hadden gerekend.