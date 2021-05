Grootste deel Ajax-supporters weg bij ArenA

De meeste voetbalsupporters die zondag de 35e landstitel van Ajax vierden bij de Johan Cruijf ArenA in Amsterdam, hebben inmiddels het terrein verlaten. Wel staat er even na 18.00 uur nog een klein groepje supporters te hossen bij het stadion. Bij het stadion is ook meerdere keren vuurwerk afgestoken.

Het is niet duidelijk waar de supporters vanaf het ArenA-terrein naar toe gaan. In het centrum van de stad zijn ook supporters op de been om het kampioenschap te vieren.

Eerder op de dag werd het zo druk op de Johan Cruijff Boulevard bij de ArenA dat de gemeente moest oproepen om er niet meer heen te gaan. Bij de eerste doelpunten voor Ajax tegen FC Emmen werd er al hard gejuicht en toen de club voor de 35e keer de landstitel behaalde stonden honderden supporters te zingen, te juichen en te hossen bij de hoofdingang.

De voetballers van Ajax kwamen later direct na de huldiging op het speelveld in een lege Johan Cruijff ArenA naar het parkeerdek van het stadion om de blijdschap over de winst met de fans te delen.