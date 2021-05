VK spreekt berichten over vrijlating Zaghari-Ratcliffe tegen

Het Verenigd Koninkrijk spreekt Iraanse berichten over de vrijlating van de Iraans-Britse Nazanin Zaghari-Ratcliffe tegen. De Iraanse staatstelevisie meldde eerder dat de vrouw zou worden vrijgelaten als het Verenigd Koninkrijk een bedrag van 459 miljoen euro zou betalen; dat zou een militaire schuld zijn. Zo ver zou het nog niet zijn, zeggen de Britten.

Volgens de Iraanse staatstelevisie zou er ook sprake zijn van een gevangenenruil met de Verenigde Staten. Dat werd ook direct al tegengesproken door de Verenigde Staten. Veiligheidsadviseur Jake Sullivan meldt dat de onderhandelingen nog bezig zijn. ‘Er is nog veel ruimte tussen de beide partijen.’

Zaghari-Ratcliffe werd afgelopen week nog veroordeeld tot een gevangenisstraf van een jaar vanwege propaganda-activiteiten tegen de regering. De 42-jarige vrouw werd in april 2016 tijdens familiebezoek in Iran gearresteerd en werd veroordeeld wegens pogingen het regime omver te werpen met behulp van propaganda. Begin maart van dit jaar werd haar huisarrest opgeheven, omdat ze haar straf had uitgezeten, maar kort erna werd ze dus weer veroordeeld.

Marteling

Het Verenigd Koninkrijk noemde de behandeling van Zaghari-Ratcliffe zondag nog ‘marteling”. ‘Ze wordt tegen de wet vastgehouden en ze wordt niet goed behandeld”, aldus minister van Buitenlandse Zaken Dominic Raab. ‘Alles bij elkaar opgeteld is er zeker sprake van marteling.’

Volgens Raab wordt Zaghari-Ratcliffe gebruikt als ‘pion in het Iraanse spel”. Ze zou worden ingezet als onderhandelingsmiddel met het Verenigd Koninkrijk.