China verwijdert bericht op sociaal medium over situatie India

China heeft een bericht van een overheidsinstantie op het sociale medium Weibo verwijderd waarin de coronasituatie in India belachelijk wordt gemaakt. De Chinese overheid zei in een reactie dat China juist menselijkheid moet tonen en India moet steunen.

In het bericht is een foto te zien van een Chinese raketlancering naast een foto waarop te zien is hoe coronaslachtoffers in India worden gecremeerd. De overheidsinstantie schreef erbij: ‘Hoe China vuur maakt en hoe India vuur maakt.’

Veel gebruikers van Weibo, de Chinese evenknie van Twitter, maakten zich boos om de ongevoeligheid van de post en noemden het bericht smakeloos. ‘Wij hopen dat iedereen aandacht besteedt aan wat de Chinese overheid doet om India te steunen in de epidemie”, schrijft het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken in een reactie.

De verhoudingen tussen China en India staan de laatste maanden onder druk, onder meer door een grensconflict eerder dit jaar. In India is er een noodsituatie vanwege het coronavirus, daar komen er dagelijks honderdduizenden patiënten bij en liggen de ziekenhuizen overvol. In China, waar het virus uitbrak, lijkt het onder controle te zijn.