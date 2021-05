Fans vieren titel Ajax in centrum van stad met bier en vuurwerk

Supporters van Ajax vieren zondag in de binnenstad van Amsterdam de 35e landstitel van hun club. Na het laatste fluitsignaal tegen FC Emmen (4-0) klonk op de pleinen en in de straten massaal gejuich. Ook wordt op dit moment op veel plekken vuurwerk afgestoken. Dat gebeurde ook al bij de doelpunten die Ajax tegen Emmen maakte.

Bij de Johan Cruijff ArenA zijn naar schatting 1500 fans. Zij wachten tot ze een feestje kunnen vieren met spelers die straks op het parkeerdek verschijnen. De gemeente Amsterdam heeft fans al opgeroepen niet meer naar het stadion te komen.

Ook in de stad zelf is het druk. De meeste fans zijn samengekomen bij de terrassen op het Rembrandtplein en het gebied op de Wallen. Burgemeester Femke Halsema heeft een noodverordening afgekondigd voor het Leidseplein en omgeving. Terrassen op het Leidseplein blijven ook dicht. Rond het Museumplein is weinig te beleven. De gemeente heeft sinds 20 april grote hekken om het grasveld geplaatst zodat niemand er meer bij kan. Het grasveld wordt vervangen.

Politie is door de hele stad met veel eenheden aanwezig. Een helikopter hangt al sinds het einde van de ochtend in de lucht om de drukte te monitoren.