Protestmars tegen coronamaatregelen geëindigd op Dam

Actiegroep Nederland in Verzet heeft zondag met ongeveer duizend deelnemers een protestmars door Amsterdam gelopen. De demonstranten wilden met ‘The Walk of Freedom’ hun standpunt tegen onder meer de coronamaatregelen duidelijk maken. De protestmars eindigde op de Dam, waarna een kleine groep van ongeveer honderd demonstranten bleef plakken aan de kant van het Koninklijk Paleis. Politiebusjes staan aan de kant van het Nationaal Monument.

De mars begon zondag om 12.00 uur bij het Centraal Station en de betogers maakten een ronde over onder meer de Dam, het Rembrandtplein, Frederiksplein, Weteringschans en het Leidseplein. Terug ging de route langs het Singel, opnieuw via het Rembrandtplein, via de Amstelstraat, langs het Waterlooplein en de Nieuwmarkt terug naar CS. De tocht eindigde op de Dam.

Onderweg riepen deelnemers omstanders op zich aan te sluiten en daarbij hun mondkapjes af te doen. Daarbij klonk regelmatig de leus ‘Liefde, vrijheid, geen dictatuur’. Er waren veel Nederlandse vlaggen te zien en sommigen waren op de fiets. Er klonk onderweg veel muziek en er waren net als bij voorgaande demonstraties veel gele paraplu’s te zien.

Volgens een woordvoerder van de gemeente is de protestmars rustig verlopen en zijn er geen arrestaties verricht. Het groepje nablijvers op de Dam is voor de gemeente niet noemenswaardig. ‘Wat ons betreft is de protestmars geëindigd. Die is vreedzaam verlopen. Het is keurig gegaan.’