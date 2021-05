Amsterdam loopt vol voor kampioensduel Ajax, veel politie te zien

Nadat de regen in de ochtend wegtrok, is het buiten aangenaam. De terrasjes zitten bijna overal in de stad al goed vol. Op het Rembrandtplein drinken groepen vrienden met Ajax-shirts bier. De sfeer is gemoedelijk, ook in andere delen van de stad.

Overal is politie zichtbaar, vooral op het Leidseplein. Burgemeester Femke Halsema heeft een noodverordening afgekondigd voor die omgeving. Terrassen op het Leidseplein blijven ook dicht. Op het Leidseplein lopen zondagmiddag wel wat toeristen.

Ook bij het Centraal Station, de Nieuwmarkt en het Rembrandtplein is veel politie bijeen. In de lucht cirkelt een helikopter om de drukte te monitoren.

De omgeving rond het Museumplein is vrijwel uitgestorven. De gemeente heeft sinds 20 april grote hekken om het grasveld geplaatst zodat niemand er meer bij kan. Het grasveld wordt vervangen.