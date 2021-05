Nabestaanden Auschwitz willen ex-premier Polen niet in museumraad

Een groep familieleden van gevangenen van concentratie- en vernietigingskamp Auschwitz-Birkenau wil niet dat de Poolse oud-premier Beata Szydlo zitting neemt in de wetenschappelijke raad van Auschwitz, waartoe vandaag de dag ook een museum behoort. In het kamp, gelegen in het zuiden van Polen, vermoordden de nazi’s tijdens de Tweede Wereldoorlog naar schatting 1,1 miljoen mensen, van wie de meeste joden. Onder de slachtoffers waren ook veel homoseksuelen en lesbiennes, communisten en Roma en Sinti.

In een open brief aan de huidige Poolse premier Mateusz Morawiecki, schrijft een oud-gevangene samen met meerdere nabestaanden van slachtoffers dat de ultra-conservatieve regering onder leiding van Szydlo een ideologie van uitsluiting volgde. Ook wordt gemeld dat die ideologie ‘een belangrijk onderdeel van het politieke programma’ van die regering was geworden. De briefschrijvers vinden het daarom ongepast dat Szydlo komt te werken voor het museum.

Szydlo wordt er door de briefschrijvers van beschuldigd dat zij als premier vluchtelingen weerde, onderzoek naar de holocaust dwarsboomde, openlijk fascistische organisaties tolereerde en de Europese Unie ondermijnde, ‘die werd gevormd zodat een geschiedenis als die van Auschwitz nooit meer kan plaatsvinden”.

Szydlo, lid van de conservatieve PiS-partij, werd premier op het hoogtepunt van de vluchtelingencrisis in 2015. Een van de kernboodschappen van haar regering was dat Polen geen vluchtelingen zou opnemen. Vicepremier Piotr Glinksi nomineerde Szydlo in april voor een plaats in de wetenschappelijke museumraad van Auschwitz. Vier leden van het adviesorgaan besloten daarop uit protest ontslag te nemen.

‘De gevangenen droomden in de vervuilde barakken niet van uitsluiting”, aldus de ondertekenaars van de open brief. ‘Hun droom was een Polen dat vriendelijk is voor al zijn burgers, ongeacht wat hun naam is, waar zij vandaan komen en welke godsdienst zij belijden.’